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Zlatko Dalic'ten Fenerbahçe yanıtı

Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Fenerbahçe ile adının anılması üzerine açıklama yaptı

Zlatko Dalic'ten Fenerbahçe yanıtı

EURO 2020'de Hırvatistan Milli Takımı ile birlikte İskoçya'da bulunan Zlatko Dalic, Hırvat medyasından Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Dalic, soru üzerine "Neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok." ifadesini kullandı.

Öte yandan haberde Zlatko Dalic'in sözleşme bitiminden önce görevden ayrılması durumunda Hırvatistan Futbol Federasyonu'na 500 bin euro tazminat ödeyeceği de belirtildi.

ARALIK 2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

54 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek. Hırvatistan Futbol Federasyonu, Dalic'in sözleşmesini 2022 Dünya Kupası sonrasına kadar uzatma kararı aldığı için bu sözleşmeye imza atılmıştı.

Dalic önceki sezon da Fenerbahçe ile anılmıştı.

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