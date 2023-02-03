Taksi şoförüne satırlı saldırı kamerada (2)

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TUTUKLANDI

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde tartıştığı taksi şoförüne satırla saldıran Turgay O. yakalandı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Turgay O. tutuklandı. (DHA)Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-02-03 18:47:46



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