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        Kolombiya'dan gelen gemide, 150 kilogram kokain ele geçirildi; 3 gözaltı

        ZONGULDAK'ınEreğliilçesine Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisinde, 150 kilogram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:05
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        Kolombiya'dan gelen gemide, 150 kilogram kokain ele geçirildi; 3 gözaltı
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        ZONGULDAK'ınEreğliilçesine Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisinde, 150 kilogram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Ereğli ilçesindeki limana gelen Panama bandıralı 'PHOENICAN' isimli gemide uyuşturucu madde taşındığı ihbarı sonrası polis, harekete geçti. Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisine, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinden sevk edilen dalgıç polislerin de katıldığı aramada, gemi didik didik arandı. Ekiplerce yapılan aramada gemide 150 kilogram kokain ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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