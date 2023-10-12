Ahmet Efe'nin öldüğü kazada taksi şoförüne önce ceza sonra tahliye ZONDULDAK'tataklaatan takside Ahmet Efe Çalık'ın (17) ölümüne, diğer yolcu Miraç K.'nin (17) de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan şoför Bayram S. (22), 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde kaldığı süre de değerlendirilerek sanığın tahliyesine karar verildi.

ZONDULDAK'tataklaatan takside Ahmet Efe Çalık'ın (17) ölümüne, diğer yolcu Miraç K.'nin (17) de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan şoför Bayram S. (22), 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde kaldığı süre de değerlendirilerek sanığın tahliyesine karar verildi.

Kaza, 2 Nisan'da Kilimli ilçesine giden sahil yolundaki Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. Bayram S. (22) idaresindeki 67 T 0158 plakalı taksi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada takside yolcu olarak bulunan Ahmet Efe Çalık hayatını kaybetti, diğer yolcu Miraç K. ile sürücü Bayram S. yaralandı. Tedavisi sonrası gözaltına alınıp, tutuklanan Bayram S. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Bayram S., Miraç K., Ahmet Efe Çalık'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı. Eşi ve çocuğuna bakmakla yükümlü olduğu için tahliyesini isteyen Bayram S., "Böyle bir şeyin yaşanmasını kimse istemez. Araç içinde ben de vardım, üçümüz de ölebilirdik. Bir şey ifade etmeyeceğini biliyorum ama aileden özür diliyorum. Takdir, mahkemenindir" diye konuştu.

'RESMEN BİR CİNAYET İŞLENMİŞTİR'

Ahmet Efe Çalık'ın babası Ayhan Çalık, "En ağır şekilde cezalandırılsın. Resmen bir cinayet işlemiştir. Geride çok büyük bir acı bıraktı" dedi. Çalık ailesinin avukatı ise kazanın meydana geldiği tünelde hız sınırının 70 kilometre olduğunu belirterek, "Daha temkinli olması gerekirdi. Hız sınırının 2 katından fazla hızla araç sürmüştür. Kaza sonucu henüz 17 yaşında olan gencecik bir çocuk ölmüştür. Kazanın oluşumuna bilinçli sebebiyet vermiştir. Bu haliyle ağır ve tam kusurludur" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Bayram S.'yi 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ile bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde kaldığı süre de değerlendirilerek sanığın tahliyesine karar verildi.

'KARAR SON DERECE YETERSİZ KALMIŞTIR'

Duruşma çıkışında konuşan Çalık ailesinin avukatı Zafer Özer, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Ölenin yakınları, perişan haldedir. Kazanın oluşumuna, saatte 160 kilometre hızla seyretmesi sonucu asli ve tam kusurlu olarak sanık sebebiyet vermiştir. Adeta bir cinayet işlenmiştir. Mahkemenin verdiği karar, son derece yetersiz kalmıştır. Bu tür suçlarda Türk Ceza Kanunu'nun 85'inci maddesi gereği ceza aralığı 2 yıldan 15 yıladır" dedi.

Ahmet Efe Çalık'ın amcası Orhan Çalık ise "Taksirle adam öldürmekten yargılanan bir tane taksi şoförü 5 yılla dışarı çıkmıştır. Adalete inancımız kalmamıştır. 160 kilometre hızla giderken gencecik bir çocuğu öldürmüştür. Bu, bir katliamdır. Bu, bir katildir. Bunun 5 yılla ceza alması hukuka sığmayacak bir yerdedir" diye konuştu.