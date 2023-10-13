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        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:20 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:25
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        Bakan Bayraktar: Doğal gazda dışa bağımlılığımızı yüzde 30 oranında azaltmış olacağız (2)
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        MİLLETVEKİLİADAYIYDIKURADA ADI ÇIKINCA SEVİNÇTEN DANS ETTİ

        Zonguldak´ta Türkiye Taşkömürü Kurumu´na alınacak bin 500 maden işçisi için çekilen kurada adı çıkan 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olup dans ettiği görüntülerin ardından adaylıktan çekilen Cem Saygı kurada adını görünce büyük sevinç yaşadı. Memleket Partisi´nden Zonguldak eski milletvekili adayı olan Cem Saygı, kura çekimini izlerken ismi okunup ekrana yansıdığında sevincine hakim olamayarak göbek attı. Sevincini dans ederek gösteren Saygı, "Milletvekilliği adaylığından çekildim, şu an TTK´ye girdim daha mutluyum. 2024 yılında da nasip olursa belediye başkanıyım" dedi.

        KURADA ADI ÇIKANLAR SEVİNDİ, ÇIKMAYANLAR ÜZÜLDÜ

        Oğlu Uğurcan Yıldız´ın adı açıklandığında `aslanım benim be´ diyerek sevinç çığlığı atan baba İsmail Yıldız ise "Oğluma seviniyorum, canım oğluma" diye konuştu.

        Kuradan adı çıkan 2 çocuk babası Mertcan Özdemir (22) de  büyük sevinç  yaşayarak, "Allah yüzümüze güldü. Benim yüzüme değil çocuklarımın yüzüne güldü. Herkesin istediği olur inşallah" ifadelerini kullandı.

        Adı okunduğunda sevinç çığlığı atan Hakkı Acar(22) İstanbul´dan Zonguldak´a yerleşmek için geldiğini ve kuraya çok sevindiğini söyledi. Ailesine telefonla haber verirken `çok mutluyum´ diyen Acar, büyük sevinç yaşadı. Öte yandan kura sona yaklaşırken bazı adaylar, ismini görememenin üzüntüsünü yaşadı.

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