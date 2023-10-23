Başkent EDAŞ´tan Zonguldak´ta bakım ve yatırım çalışmaları BaşkentEDAŞ, Zonguldak´ta kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Buna göre Zonguldak´ta 3 bin 356 trafo ve 16 bin 522 kilometre uzunluğundaki hatta yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.

BaşkentEDAŞ, Zonguldak´ta kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Buna göre Zonguldak´ta 3 bin 356 trafo ve 16 bin 522 kilometre uzunluğundaki hatta yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.

Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde 2 bin 177 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 21 pano ile 45 trafo ve 74 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı.

62 ELEKTRİK PANOSU VE 30 TRAFO MERKEZİ MONTAJI TAMAMLANDI

Zonguldak´ta hizmet verdiği 415 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 241 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 2 bin 438 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 62 elektrik panosu ve 30 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

DHA-Ekonomi - Türkiye-Zonguldak - DHA

2023-10-23 11:20:28