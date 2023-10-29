Zonguldak'ta Cumhuriyet coşkusu; vatandaşlar alana sığmadı (2)
8BİNKİŞİ CUMHURİYET İÇİN YÜRÜDÜ
Zonguldak kent merkezinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. 8 binden fazla Zonguldaklı bayraklar, meşaleler ve Atatürk fotoğraflarıyla akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki TIR Parkı önünde toplandıktan sonra bandonun çaldığı marşlar eşliğinde Valilik binasına yürüdü. Etkinliğin devamında havai fişek gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı. Vatandaşlar sıklıkla `Mustafa Kemal´in askerleriyiz´ sloganı attı.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK