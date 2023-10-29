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        Oğlunu bıçaklayarak öldürdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:54 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:54
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        Oğlunu bıçaklayarak öldürdü (2)
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        EŞİNİNİTİRAFIOLAYI AYDINLATTI

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı oğlu Ersin Bayram´ı (41) öldüren baba Recep Bayram (65) jandarmadaki ifadesinde ilk başta oğlunu bıçaklamadığını, nasıl olduğunu bilmediğini belirtti. Recep Bayram'ın eşi kocasının oğlunu bıçakladığını ekiplere söyleyince baba tekrar sorguya alındı. Recep Bayram ikinci sorgusunda oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Oğlunun uyuşturucu kullanmasından dolayı tartıştıklarını ve üzgün olduğunu ifade eden Recep Bayram çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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