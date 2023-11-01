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        Olta iğneleri batan martı tedavi edildi

        ZONGULDAKvücuduna olta iğnesi batan gümüş martı, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:02 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:05
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        Olta iğneleri batan martı tedavi edildi
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        ZONGULDAKvücuduna olta iğnesi batan gümüş martı, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Fen Fakültesi öğrencileri, 30 Ekim´de Zonguldak Limanı´nda Ornitoloji dersi için kuş gözlemi yaparken, öğrencilerden Özge Köse vücuduna olta iğneleri saplanmış gümüş martıyı fark etti. Prof. Dr. Mustafa Sözen, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Zonguldak Şube Müdürlüğü´ne bildirdi. Limana gelen DMKP ekipleri martıyı yakalayarak tedavisi için veterinere götürdü. Vücuduna ve gagasına olta iğneleri batan, kanatlarına da misina ipi dolandığı tespit edilen martı, tedavisinin ardından doğaya salındı.  

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