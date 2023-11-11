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        Yanmış ceset kaçak ocakta çalışan Afgan´a ait çıktı: 6 gözaltı (2)- Yeniden

        ZONGULDAK´tayol kenarındaki ormanda benzin dökülerek yanmış bulunan cesedin, bölgedeki kaçak işletilen bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani´ye (50) ait olduğu belirlendi. Otopside 9 Kasım´da öldüğü anlaşılan Nourtani´nin cesedinin, bulunduğu yere taşındığı tespit edildi. Olayla ilgili madenin sahibinin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:10
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        Yanmış ceset kaçak ocakta çalışan Afgan´a ait çıktı: 6 gözaltı (2)- Yeniden
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        ZONGULDAK´tayol kenarındaki ormanda benzin dökülerek yanmış bulunan cesedin, bölgedeki kaçak işletilen bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani´ye (50) ait olduğu belirlendi. Otopside 9 Kasım´da öldüğü anlaşılan Nourtani´nin cesedinin, bulunduğu yere taşındığı tespit edildi. Olayla ilgili madenin sahibinin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

        Olay, 10 Kasım'da Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak´ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede delil niteliği taşıyan unsurları topladı, toprak zemindeki ayak izlerini de incelenip, kalıbını çıkardı. Benzin dökülerek yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

        Kayıp başvurularını inceleyen ekipler, cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani´ye ait olduğunu belirledi. Nourtani´nin ailesinin kendisinden haber alamadığı için cesedin bulunduğu gün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

        MADEN OCAĞINDA HAREKETSİZ GÖRÜLMÜŞ

        Yapılan otopside, Nourtani´nin 9 Kasım´da öldüğü tespit edildi. Nourtani´nin cesedinin olay yerine sonradan getirildiği saptandı. Soruşturmada ifadesi alınan tanıklardan birinin Nourtani´yi kaçak maden ocağında hareketsiz gördüğünü söylediği belirtildi.

        EKİPLER İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURUYOR

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aralarında kaçak ocağın sahibinin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Nourtani´nin kesin ölüm nedeni ise henüz belirlenemedi. Ekipler, Nourtani´nin kaçak ocakta iş kazası sırasında öldüğü ve cinayet gibi gösterilmeye çalışıldığı ihtimali ile cinayet olasılığını araştırıyor.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Kesin ölüm sebebi için ayrıntılı otopsi raporu beklenen Nourtani, bugün sabah saatlerinde Acılık Hz. Ali Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı cenazede Nourtani´nin yakınları fenalık geçirdi.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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