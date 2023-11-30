Kaçak 7 kömür ocağı patlayıcı kullanılarak imha edildi

ZONGULDAK'ta,kömür çıkarılan 7 kaçak maden ocağı, komando destekli operasyonda Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 ile 30 Kasım tarihleri arasında, kaçak maden ocaklarına komando destekli operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Kilimli ilçesinde 4, merkez ilçede 3 kaçak maden ocağı tespit edildi. 7 maden ocağı TTK ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edilirken, ocaklardaki toplam 140 metre ray, 1 vagon ve 1 küreğe el koyuldu. Ele geçirilen malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.