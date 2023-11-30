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        Kaçak 7 kömür ocağı patlayıcı kullanılarak imha edildi

        ZONGULDAK'ta,kömür çıkarılan 7 kaçak maden ocağı, komando destekli operasyonda Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:10
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        Kaçak 7 kömür ocağı patlayıcı kullanılarak imha edildi
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        ZONGULDAK'ta,kömür çıkarılan 7 kaçak maden ocağı, komando destekli operasyonda Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 ile 30 Kasım tarihleri arasında, kaçak maden ocaklarına komando destekli operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Kilimli ilçesinde 4, merkez ilçede 3 kaçak maden ocağı tespit edildi. 7 maden ocağı TTK ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edilirken, ocaklardaki toplam 140 metre ray, 1 vagon ve 1 küreğe el koyuldu. Ele geçirilen malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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