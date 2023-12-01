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        Kayıp 7 denizciyi arama çalışmaları, 13'üncü gününde

        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, 13'üncü gününe girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:40
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        Kayıp 7 denizciyi arama çalışmaları, 13'üncü gününde
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        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, 13'üncü gününe girdi.

        Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı ile iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından 12 Türk denizciye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAT komandoları, kayıp denizcileri bulmak için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, hafta sonu etkili olan fırtına nedeniyle denizdeki arama çalışmalarına ara verildi.

        Havanın düzelmesi ile çalışmalar, yeniden başlatıldı. Çalışmalara, denizaltı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyeti ile bilinen 'TCG Akın' isimli gemi de katıldı. Dalgıçlar da geminin batığında arama çalışması yaptı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar, 13'üncü gününde de sürüyor.

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