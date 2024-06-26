Fenomen otobüs şoförüne yaptığı kazada 'hız' cezası

ZONGULDAK'ta, kavşakta 4 kişinin yaralandığı kazada, otomobille çarpışan yolcu otobüsünün şoförünün, 1 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Serenay Göç (28) olduğu ortaya çıktı. Göç'e, kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığı ve hız sınırını yüzde 50 aştığı gerekçesiyle 6 bin 439 lira ceza kesildi, hatalı manevra yapan otomobil sürücü hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gökçebey ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. B.Ç. yönetimindeki otomobil, kavşakta sürücüsünün hatalı manevra yapması sonucu savrulup, Serenay Göç idaresindeki 59 KS 401 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.