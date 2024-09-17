Motosikletle denetimden kaçmaya çalışırken, trafik polisine çarptı (2)

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Rahman Y.’nin ters yön kontrolünde ekiplerden kaçmaya çalışırken, trafik polisi Yücel Kökçü’yü yaraladığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, motosikletin çarpması ise polis memurunun yere düştüğü görüldü.

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