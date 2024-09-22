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        Otomobil, otobüse çarpıp takla attı; çocuk öldü, anne, baba ve kardeşi yaralandı

        ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde ters yöne geçip yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki Emir Toprak (7) hayatını kaybetti, annesi, babası ve kardeşi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 21:02 Güncelleme: 22.09.2024 - 21:05
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        Otomobil, otobüse çarpıp takla attı; çocuk öldü, anne, baba ve kardeşi yaralandı
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        ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde ters yöne geçip yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki Emir Toprak (7) hayatını kaybetti, annesi, babası ve kardeşi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Çaycuma- Bartın yolu Akyamaç Köyü mevkiinde meydana geldi. Ramazan Toprak idaresindeki 67 ZF 499 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil Ankara’dan Bartın’a gelen Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsüne çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Emir Toprak olay yerinde yaşamını yitirirken, annesi Melek, babası Ramazan ve kardeşi Enes yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Çaycuma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 38 yolcusu bulunan otobüste ise maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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