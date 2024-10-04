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        Uyuşturucudan tutuklandı; 'Cezaevindeki arkadaşlarıma selam söylüyorum, bekleyin geliyoruz' dedi

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:10
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        Uyuşturucudan tutuklandı; 'Cezaevindeki arkadaşlarıma selam söylüyorum, bekleyin geliyoruz' dedi
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Barış Turpçu, adliyeye sevki sırasında, "Cezaevindeki arkadaşlarıma selam söylüyorum, bekleyin geliyoruz" dedi.

        Ereğli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, uyuşturucu taşıdığı belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Polis ekipleri, araçtaki şüphelilerin üzerinde 40 gram bonzai ve 5 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki Uğur Tuncer, Barış Turpçu ve Fatih Öztürk gözaltına alındı. Şüphelilerden Barış Turpçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Cezaevindeki arkadaşlarıma selam söylüyorum, bekleyin geliyoruz" dedi. Şüpheliler, adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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