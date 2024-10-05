Fındık bahçesindeki kadını domuz sanıp, tüfekle vurarak öldürdü

ZONGULDAK'taçöplerden satılabilir malzeme biriktirerek satan Senem Çakır'ı (80), fındık bahçesine giren domuz sanan Serment Bayrak (50) av tüfeği ile vurdu. Çakır hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Çaydamar Mahallesi Mehmet Zaman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bir evin fındık bahçesinde dolaşan Senem Çakır'ı domuz sanan Serment Bayrak, av tüfeği ile ateş etti. Domdom kurşunu ile vurulan kadının bağırmasıyla insan vurduğunu fark eden Bayrak'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu esnada Serment Bayrak olayın şokuyla baygınlık geçirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Senem Çakır, hayatını kaybetti. Serment Bayrak ise gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.