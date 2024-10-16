Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak açıklarındaki hortum kamerada (2)

        AKÇAKOCA'DADA HORTUM OLUŞTUDüzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında başlayan hortum, yakın ilçeler Alaplı ve Ereğli'ye kadar devam edip, gözden kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:32 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak açıklarındaki hortum kamerada (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKÇAKOCA’DADA HORTUM OLUŞTU

        Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında başlayan hortum, yakın ilçeler Alaplı ve Ereğli’ye kadar devam edip, gözden kayboldu. Hortumu gören vatandaşlar görüntülemek için sahile akın etti. İlçelerin farklı noktalarından görülen hortumu bazı vatandaşlar sahile gelerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.

        ŞİVELİ YORUMU GÜLÜMSETTİ

        O anları cep telefonu ile yüksekte bulunan Kestaneci Mahallesi’nden görüntüleyen Bülent Taşdibek’in sosyal medya paylaşımında “Alaplı’yı bile geçiyor, bu tarafa doğru geliyor. Kaçın, kaçın anacığım hortum geliyor. Eyvah eyvah. Allah Allah. Burası Karadeniz Ereğli. Denizde birini yakalarsa kaydı kulaklarına, haberiniz olsun. Biz dağlardayız, bize zor ulaşır. Hortumun yanında tekneler var. Geliyor hala daha” ifadeleri izleyenleri gülümsetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        Zonguldak açıklarındaki hortum kamerada
        Zonguldak açıklarındaki hortum kamerada
        Zonguldak'ta denizde hortum oluştu
        Zonguldak'ta denizde hortum oluştu
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Karadeniz Ereğli Kent Müzesi "özel müze onayı" aldı
        Karadeniz Ereğli Kent Müzesi "özel müze onayı" aldı
        Alev alan çamaşır kurutma makinesini merdiven boşluğuna atarak yangının büy...
        Alev alan çamaşır kurutma makinesini merdiven boşluğuna atarak yangının büy...
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa