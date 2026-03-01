Canlı
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta kanserli köpek, operasyon ve elektro kemoterapiyle sağlığına kavuştu

        Zonguldak'ta kulağından beyin kemiğine kadar tümör tespit edilen sahipsiz köpek, geçirdiği başarılı operasyon ve elektro kemoterapi tedavisiyle iyileşti.

        Giriş: 01.03.2026 - 12:43
        Zonguldak'ta kanserli köpek, operasyon ve elektro kemoterapiyle sağlığına kavuştu

        Zonguldak'ta kulağından beyin kemiğine kadar tümör tespit edilen sahipsiz köpek, geçirdiği başarılı operasyon ve elektro kemoterapi tedavisiyle iyileşti.

        Sokakta çevredekiler tarafından beslenilen ve rahatsız olduğu fark edilen köpek, hayvanseverler tarafından özel bir veteriner kliniğine getirildi. Yapılan inceleme ve çekilen tomografi sonucu köpeğin kulak kemiğinden beyin kemiğine kadar sirayet etmiş tümör olduğu belirlendi.

        Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan tarafından gerçekleştirilen operasyonla köpeğin kulağı ve kulak kemiği tamamen alındı. Ameliyatın ardından kanserli dokuların temizlenmesi amacıyla elektro kemoterapi yöntemi uygulanan köpek sağlığına kavuştu.

        Alkan, gazetecilere, kendilerine ilk getirildiğinde köpeğin kulağında çok fazla sallantı ve ağrısı olduğunu belirterek, "Çok bağırıyordu, tomografi çekmeye karar verdik. Tomografide kulak kemiklerinde çok büyük bir tümörle karşı karşıya geldik. Buradaki kanser yayılmış, kulak kemiklerinden neredeyse beyninin alt kemiğine kadar yaygınlık vardı." dedi.

        Yapılan tespitlerin ardından operasyon kararı verdiklerini ve kulağı aldıklarını aktaran Alkan, "Daha sonra oradaki temizleyebildiğimiz dışındaki bölgeyi elektro kemoterapi dediğimiz, direkt kemoterapi dokunun, hücrelerin içine verildiği bir metot uyguladık. Bu metottan sonra köpeklerin en zor durumlarda bile yaşam kalitesi, hayat süresi çok fazla artıyor." diye konuştu.

        Alkan, köpeğin sağlık durumunun çok iyi ilerlediğini ve 3 gün içerisinde bulunduğu ortama bırakılacağını sözlerine ekledi.

