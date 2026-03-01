Canlı
        Zonguldak'ta evde çıkan yangında mahsur kalan 80 yaşındaki yaşlı adam öldü

        Zonguldak'ta evde çıkan yangında mahsur kalan 80 yaşındaki yaşlı adam öldü

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan 80 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Zonguldak'ta evde çıkan yangında mahsur kalan 80 yaşındaki yaşlı adam öldü

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan 80 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Koramanlar köyünde Nail Hamarat'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde yapılan kontrolde Hamarat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Solunum cihazı kullandığı öğrenilen Hamarat'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

