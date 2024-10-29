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        Zonguldak'taki törende madenciler, beyaz kıyafetleri ve baretleriyle yürüdü

        ZONGULDAK'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında madenciler, beyaz kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:59 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:00
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        Zonguldak'taki törende madenciler, beyaz kıyafetleri ve baretleriyle yürüdü
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        ZONGULDAK’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında madenciler, beyaz kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Zonguldak Stadyumu’nda kutlama programı düzenlendi. Tören, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in törene katılan vatandaşların, öğretmen ile öğrencilerin bayramını kutlaması ile başladı. Törende öğrenciler gösteri düzenlendi. Törene beyaz kıyafetleri ve baretleriyle katılan madencilerin geçit töreninde yürüyüşü ilgiyle izlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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