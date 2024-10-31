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        Belde belediye başkanı, cinsel saldırıdan cezası kesinleşince gözaltına alındı (2)

        TUTUKLANDIZonguldak'ınEreğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye personeli Duygu K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:17 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:17
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        Belde belediye başkanı, cinsel saldırıdan cezası kesinleşince gözaltına alındı (2)
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        TUTUKLANDI

        Zonguldak'ınEreğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye personeli Duygu K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası sonrası yakalandığı Eskişehir'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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