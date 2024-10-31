Belde belediye başkanı, cinsel saldırıdan cezası kesinleşince gözaltına alındı (2)
TUTUKLANDIZonguldak'ınEreğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye personeli Duygu K.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ınEreğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye personeli Duygu K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası sonrası yakalandığı Eskişehir'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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