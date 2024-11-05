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        Yaralı tilki fabrikaya sığındı

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaralı bir tilki fabrikaya sığındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 19:55 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:00
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        Yaralı tilki fabrikaya sığındı
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        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaralı bir tilki fabrikaya sığındı. Tilki işçilerin ihbarıyla gelen ekiplerce, belediyenin tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürülerek tedaviye alındı.

        Alaplı ilçesinde akşam saatlerinde Çayboyu Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada malzemelerin bulunduğu alanda saklanan yaralı tilki, işçiler tarafından fark edildi. Yiyecek aramak için ilçe merkezine indiği düşünülen tilki, yaralanınca fabrikanın bahçesine sığındığı ortaya çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine belediyenin Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri fabrikaya geldi. Saklandığı yerden çıkarılan tilki, merkeze götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan muayenenin ardından tilkinin ayağında yaralar olduğu tespit edildi. Yaraların nedeninin ise köpek saldırısı ya da tellere takılmasından kaynaklandığı değerlendirildi. Ekiplerce Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, götürülen tilkinin tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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