Ürettikleri oyunlar dünyaya satılıyor

ZONGULDAK’ta Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle hayata geçen Siber Vatan Programı kapsamında lise yıllarında başlayıp eğitim alan Bertan (22) ve İlkan Gökalp (22) isimli ikizler, ilkokul arkadaşları Görkem Güngör ile birlikte oyun geliştirme firması kurarak, küresel satış yapmaya başladı.

Zonguldak’ta yaşayan ikiz kardeşler Bertan ve İlkan Gökalp, çocukluk arkadaşları Görkem Güngör ile Düzce’ye üniversite eğitimi için gitti. Bertan Gökalp, burada oyun geliştirmeye merak saldı ve öğrendiği bilgileri kardeşiyle ev arkadaşına anlattı. 3 arkadaş kafa kafaya vererek başlarda mobil oyunlarla başlasa da daha sonra bilgisayar oyunları da geliştirdi. Lise yıllarında tanıştıkları BAKKA’nın Siber Vatan programına başvuran gençler, kabul edildi. Siber Vatan’daki eğitim sürecinin ardından, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi içinde bulunan Siber Vatan Yetkinlik Merkezi’nde kendilerine ofis verildi. Kendi ekiplerini de kuran 3 arkadaş daha sonra diğer üniversitelerde öğrencilere eğitim vermeye başladı. Süreç ilerlerken Gökalp kardeşler ve takım üyeleri, 3 mobil oyun, 2 de bilgisayar oyunu geliştirdi. Tüm oyunları küresel pazarda alıcı bulurken son oyun 7 Kasım’da dijital bir platformda satışa sunuldu.

‘BÖLGEDEN ÇIKAN OYUNLAR ARTMAYA BAŞLADI’ 6 yıldır ikiz kardeşinin de içinde olduğu ekiple bilgisayar, konsol, mobil ve sanal gerçeklik mecralarında oyunlar geliştirdiğini anlatan Bertan Gökalp, “Biz stüdyomuzu lise yıllarında 3 arkadaş olarak kurduk. Ben üniversite yıllarında oyun geliştirme sektörüne girdim. İlkan ve Görkem’e de eğitim vermeye başladım. Bu eğitimler sonucunda Görkem kendi uzmanlık alanı, 3D modelleme kısmına girdi. İlkan da seviye geliştirme, oyun geliştirme alanına girdi. Sonrasında Siber Vatan’a katıldık. Üniversitelerde eğitimler vermeye başladık ve bu eğitimler sonucunda stüdyolarımızda ekipler oluşturduk, ekipler de projelerini geliştirmeye başladılar. Bu projeler, dijital satış platformundaki stüdyomuzun oyunları olmaya başladı. Bölgeden çıkan oyunlar artmaya başladı. Teknopark’ta da firma sayısını yükseltmeye çalışıyoruz” dedi.