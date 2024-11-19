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        Belediye başkanına hakaret ettiği iddia edilen pazarcı tutuklandı

        ZONGULDAK Belediye Başkanı Tahsin Erdem'e makamında hakaret ettiği iddia edilen pazarcı Ozan Varol (46) 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:53 Güncelleme: 19.11.2024 - 18:00
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        Belediye başkanına hakaret ettiği iddia edilen pazarcı tutuklandı
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        ZONGULDAK Belediye Başkanı Tahsin Erdem’e makamında hakaret ettiği iddia edilen pazarcı Ozan Varol (46) ‘Kamu görevlisine alenen hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

        Zonguldak Belediye Başkan Tahsin Erdem’in seçim döneminde kendisine Soğuksu Giysi Pazarı’nda tezgah açması için söz verdiğini ve sözünü tutmadığını iddia eden pazarcı Ozan Varol, dün akşam saatlerinde belediyeye gitti. Makam odasına giren Varol, burada Tahsin Erdem ile tartıştı. Tartışma sonrası belediye başkanı, Ozan Varol’un kendisine küfür ve hakaret ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Varol, bunun üzerine polis merkezine giderek teslim oldu.

        Polis ifadesinde Erdem’in de kendisine hakaret ettiğini iddia eden Varol, “Şikayetçi ve tanık beyanlarındaki çelişkiler çok açıktır. Tanık ifadelerindeki hakaret ve tehdit içerikleri birbirinden farklıdır. Tanıklardan K.E., benim Tahsin Erdem’i tehdit etmediğimi açıkça ifade etmiştir” diyerek suçlamaları reddetti.

        Gözaltına alınan Ozan Varol, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Varol, ‘Kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Varol, sabıka kaydı ve suça meyilli kişiliği gerekçe gösterilerek tutuklandı.

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