Belediye başkanına hakaret ettiği iddia edilen pazarcı tutuklandı

ZONGULDAK Belediye Başkanı Tahsin Erdem’e makamında hakaret ettiği iddia edilen pazarcı Ozan Varol (46) ‘Kamu görevlisine alenen hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

Zonguldak Belediye Başkan Tahsin Erdem’in seçim döneminde kendisine Soğuksu Giysi Pazarı’nda tezgah açması için söz verdiğini ve sözünü tutmadığını iddia eden pazarcı Ozan Varol, dün akşam saatlerinde belediyeye gitti. Makam odasına giren Varol, burada Tahsin Erdem ile tartıştı. Tartışma sonrası belediye başkanı, Ozan Varol’un kendisine küfür ve hakaret ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Varol, bunun üzerine polis merkezine giderek teslim oldu.