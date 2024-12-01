Tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı, 6 kişi kaçarak kurtuldu

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde O.Ç. (28), tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı. Atölyede çalışan 6 kişi, kaçarak minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 29 Kasım’da Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde meydana geldi. Babasıyla M.Ç. ile tartışan O.Ç., onun çalıştığı ahşap atölyesine minibüsle daldı. İş yerinde çalışan 6 kişi, kaçıp minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Makineleri ve istiflenen ahşap malzemeleri minibüsle deviren O.Ç. kaçtı. Olay anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.