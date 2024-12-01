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        Tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı, 6 kişi kaçarak kurtuldu

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 01.12.2024 - 17:50
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        Tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı, 6 kişi kaçarak kurtuldu
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde O.Ç. (28), tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı. Atölyede çalışan 6 kişi, kaçarak minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 29 Kasım’da Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde meydana geldi. Babasıyla M.Ç. ile tartışan O.Ç., onun çalıştığı ahşap atölyesine minibüsle daldı. İş yerinde çalışan 6 kişi, kaçıp minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Makineleri ve istiflenen ahşap malzemeleri minibüsle deviren O.Ç. kaçtı. Olay anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

        İş yeri sahipleri Köksal Tekin ve oğlu Gökhan Tekin, çalışanlarıyla birlikte Karadeniz Ereğli Adliyesi’ne giderek şikayetçi olunca gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        'BABASI DA ABİSİ DE ŞİKAYETÇİ’

        Adliye binası önünde açıklama yapan iş yeri sahibi Gökhan Tekin, “Atölyemdeki bütün makinelerimi yıkıyor. İşçilerimin üzerine arabayı sürüyor. Canlarını zor kurtarıyorlar. Şimdi hâkim karşısına çıktı. Hâkim karşısında adli kontrolle serbest bırakıldı. 6-7 dosyası var. Babası da şikayetçi, abisi de şikayetçi, annesi de şikayetçi olmasına rağmen adaletimiz yerini bulmuyor” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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