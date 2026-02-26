Canlı
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta kuyumcuya kendini jandarma olarak tanıtıp silah gösteren şüpheli aranıyor

        Zonguldak'ta kuyumcuya kendini jandarma olarak tanıtıp silah gösteren şüpheli aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 14:58
        Zonguldak'ta kuyumcuya kendini jandarma olarak tanıtıp silah gösteren şüpheli aranıyor

        Zonguldak'ta kuyumcuya kendini jandarma olarak tanıtıp silah gösteren şüpheli aranıyor.

        Edinilen bilgiye göre, 24 Şubat'ta kent merkezindeki bir kuyumcuya gelen kimliği belirsiz kişi, altın fiyatlarını sorarak takıları inceledi.

        Kuyumcu Orhan Aydın'a kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheli, belindeki tabancayı göstererek farklı takı modellerine bakmak istedi.

        Beşli reşat altın, iki bilezik ve zincir kolye satın almak istediğini belirten şüpheli, "Arabamda 300 bin lira var, parayı alıp geleceğim." diyerek dükkandan ayrıldı.

        Aydın, yaklaşık yarım saat geçmesine rağmen şahsın dönmemesi üzerine durumdan şüphelendi.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak jandarma personeli olmadığı belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin, "altın pazarlığı" yaptığı esnada sık sık montunun altındaki silahı göstermesi yer alıyor.

        Kentte 43 yıldır kuyumculuk yapan Orhan Aydın, gazetecilere, kendini jandarma olarak tanıtan şahsın sürekli silahını gösterdiğini söyledi.

        Aydın, durumdan şüphelendiğini belirterek, "Jandarma da olsa polis de olsa silahını gösteremez. Jandarmayı aradım, kameradan resmini gösterdim. Böyle bir şahsın burada olmadığını söylediler. Daha sonra polisi aradım. İki görevli arkadaş geldi. Onlara da resmini verdim. Araştıracaklarını söylediler." diye konuştu.

        Şahsın bir an önce bulunmasını isteyen Aydın, "Dışarıya karşı ne olacağı belli olmaz. Belinde silahı var. Kurusıkı mı gerçek mi bilemiyorum ama kuyumcuya girdiği zaman bu sıkıntılı bir durum" dedi.

