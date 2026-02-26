Zonguldak'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Gümeli Bölüklü Yaylası mevkisine araçlarıyla gezmeye çıkan 2 kişi, aniden bastıran kar yağışı sonrası mahsur kaldı. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu bölgede araçları kara saplanan 2 kişi, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Gümeli Belediyesi ekipleri, traktör yardımıyla aracı kurtardı. Ekipler tarafından ilçe merkezine getirilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

