Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 15:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Gümeli Bölüklü Yaylası mevkisine araçlarıyla gezmeye çıkan 2 kişi, aniden bastıran kar yağışı sonrası mahsur kaldı.

        Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu bölgede araçları kara saplanan 2 kişi, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye ulaşan Gümeli Belediyesi ekipleri, traktör yardımıyla aracı kurtardı.

        Ekipler tarafından ilçe merkezine getirilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta kuyumcuya kendini jandarma olarak tanıtıp silah gösteren şüphe...
        Zonguldak'ta kuyumcuya kendini jandarma olarak tanıtıp silah gösteren şüphe...
        Kozlu'da kepçe dorseden yola düştü, ulaşım bir süre aksadı
        Kozlu'da kepçe dorseden yola düştü, ulaşım bir süre aksadı
        Zonguldak'ta camilerde Ramazan temizliği
        Zonguldak'ta camilerde Ramazan temizliği
        Kuyumcuya 'Jandarmayım' deyip silah gösterdi; altın ayırtıp kaçtı
        Kuyumcuya 'Jandarmayım' deyip silah gösterdi; altın ayırtıp kaçtı
        Karlı yolda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
        Karlı yolda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
        Gürbüzler Kur'an Kursunda bir araya geldiler
        Gürbüzler Kur'an Kursunda bir araya geldiler