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        Otomobil, park halindeki 2 araca çarptı; 4 yaralı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobil, park halindeki hafif ticari araçla anne ve oğlunun yeni bindiği otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:52 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:55
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        Otomobil, park halindeki 2 araca çarptı; 4 yaralı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde otomobil, park halindeki hafif ticari araçla anne ve oğlunun yeni bindiği otomobile çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 9 Aralık akşam saatlerinde Ereğli-Zonguldak kara yolu Kepez Mahallesi Solak yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Berat Y. idaresindeki 67 LY 296 plakalı otomobil, önce yol kenarında park halindeki 67 AAC 980 plakalı hafif ticari araca, ardından da Özge M.’ye ait 67 ADC 37 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Berat Y. ve yanındaki arkadaşıyla çarptığı otomobildeki Özge M. ile oğlu Toprak M. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 4 yaralı, tedavileri sonrası taburcu oldu.

        ANNE-OĞUL ALIŞVERİŞTEN DÖNÜYORMUŞ

        Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde anne ve oğlunun alışverişten çıkıp bindikleri otomobillerine daha hareket etmeden kontrolden çıkan otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

        Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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