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        Alkollü sürücünün otomobili, tankerle bariyer arasında sıkıştı; 3 yaralı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, tanker ile bariyerin arasında sıkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:35
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        Alkollü sürücünün otomobili, tankerle bariyer arasında sıkıştı; 3 yaralı
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, tanker ile bariyerin arasında sıkıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaza, gece saatlerinde, Ereğli-Alaplı kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Umut Aydemir, kullandığı 34 VL 6999 plakalı otomobille makas atarak, önünde giden Davut Pirinç idaresindeki 31 APY 908 plakalı tankerin, hızla sağından geçmek istedi. Otomobil, tankerle bariyer arasına sıkışıp metrelerce sürüklendi. Otomobilin sürücüsü Umut Aydemir ile yanındaki Ömer Faruk Yüksel ve Yunus Aydemir yaralandı.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü Umut Aydemir’in, muayenesinde 2,23 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Kaza anı, arkadan gelen başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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