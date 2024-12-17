Alkollü sürücünün otomobili, tankerle bariyer arasında sıkıştı; 3 yaralı

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü Umut Aydemir’in, muayenesinde 2,23 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Kaza anı, arkadan gelen başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde, Ereğli-Alaplı kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Umut Aydemir, kullandığı 34 VL 6999 plakalı otomobille makas atarak, önünde giden Davut Pirinç idaresindeki 31 APY 908 plakalı tankerin, hızla sağından geçmek istedi. Otomobil, tankerle bariyer arasına sıkışıp metrelerce sürüklendi. Otomobilin sürücüsü Umut Aydemir ile yanındaki Ömer Faruk Yüksel ve Yunus Aydemir yaralandı.

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