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        3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürmüş

        ZONGULDAK'ta evinde eşofman ipi ile boğulmuş halde bulunan 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa soruşturmasında, anne Cansever Kalfa (23) oğlunu öldürdüğünü itiraf etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 13:58 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:00
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        3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürmüş
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        ZONGULDAK'ta evinde eşofman ipi ile boğulmuş halde bulunan 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa soruşturmasında, anne Cansever Kalfa (23) oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" diyen Kalfa, adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. Çöp atmak için dışarı çıkıp, eve dönen Cansever Kalfa, oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz bulduğunu söyleyerek, komşularından yardım istedi. Çığlıkları duyup, gelen üst komşu çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla keserken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalfa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cansever Kalfa ile eşi M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        CENAZE BARTIN'A GÖNDERİLDİ

        Cansever Kalfa, Cinayet Büro Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia edip, bu durumu kabullenemediğini söyleyen Kalfa, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cansever Kalfa, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli annenin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Öte yandan otopsisi tamamlanan Efe Mahmut Kalfa'nın cenazesi, babasının ailesine teslim edildi. Cenazenin bugün ikindi vakti Bartın'ın Akmanlar köyünde kılınacak namazla toprağa verileceği öğrenildi.

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