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        Baba- kıza çarpıp sürücünün kendisi olmadığını söyledi, ehliyetsiz ve alkollü çıkıp tutuklandı

        ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Haşim (45) ve kızı Asel Emine Onur'a (6) çarpan otomobil sürücüsü Zafer K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 19:33 Güncelleme: 18.01.2025 - 19:35
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        Baba- kıza çarpıp sürücünün kendisi olmadığını söyledi, ehliyetsiz ve alkollü çıkıp tutuklandı
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        ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde Haşim (45) ve kızı Asel Emine Onur’a (6) çarpan otomobil sürücüsü Zafer K. (25), ilk başta otomobili kendisinin kullanmadığını söylese de polis ekiplerinin çalışması sonucu sürücünün kendisi olduğu belirlendi. Sürücü belgesine 1 ay önce de el konulduğu öğrenilen Zafer K.'nın 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Zafer K. mahkemece tutuklanırken, durumu ağır olan baba- kızın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, özel halk otobüsünden inen Haşim Onur ile kızı Asel Emine Onur’a, Zafer K.’nın kullandığı 67 AS 086 plakalı otomobil çarptı. Baba- kıza çarpan otomobil daha sonra 34 GDR 981 plakalı otomobile çarparak durabildi. Bu esnada baba ve kız, iki otomobilin arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba- kız sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        SÜRÜCÜ OLDUĞUNU İNKAR ETMİŞ

        Polis ekipleri kaza yerinde incelemede bulunurken Zafer K., otomobilin sürücüsü olmadığını öne sürdü. Ekipler yaptıkları kamera incelemeleri sonucunda otomobili Zafer K.’nın kullandığını tespit ederek, şüpheliyi gözaltına aldı. Zafer K.’nın sürücü belgesine 1 ay önce el konulduğu ve kaza anında 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        BABA- KIZIN DURUMU AĞIR; SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Baba Haşim Onur ile kızı Asel Emine Onur’un hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken, gözaltındaki sürücü öğlen saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Zafer K., tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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