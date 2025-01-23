Uzmanından yapı içindeki merdivenlere yönelik uyarı: Basınçlandırma sisteminin olması gerekiyor

BOLU’da, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği 12 katlı Grand Kartal Otel’deki yangının ardından Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürü Erol Bina yangın merdivenlerinin teknik özelliklerini ve yangında yapılması gerekenleri DHA’ya anlattı. Yapıların iç kısmındaki yangın merdivenlerinde, 'basınçlandırma sistemi' olması gerektiğini belirten Bina, “İçerideki havanın baca etkisi yaratıp alevlenmesini engellemek için asansör ya da merdiven boşluğuna hava basılır. Bu da baca etkisi yapması engellenerek buralara alevin sarması engellenir. Dolayısıyla alev büyümez” dedi.

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de önceki gece yangın çıktı. Kot farkı nedeniyle otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Saat 03.21’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında, 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, 11 kişi gözaltına alındı. Kayak Merkezi’nde bulunan 5 otelden 4’ünün yangın merdivenlerinin metal yapıda ve dışarıda olduğu, yalnızca Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin içeride olduğu görüldü. Otelin yangın merdivenlerinin içeride bulunuyor olması tartışmalara sebep oldu.

20 METRE ALTI BİNADA AÇIK, ÜSTÜ BİNADA KAPALI MERDİVEN

Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürü Erol Bina, kapalı yangın merdivenlerinde ‘basınçlandırma sisteminin’ bulunması gerektiğini söyleyerek, “20 metreye kadar yüksekliklerde dış merdiven daha kullanışlı ve kaçması daha basit oluyor. 20 metrenin yukarısına çıktığınızda yükseklik arttığı için iç merdiven daha kullanışlı hale geliyor. Ülkemizde çok fazla uygulandığını görmedim ama ‘basınçlandırma sisteminin’ olması gerekiyor. İçerideki havanın baca etkisi yaratıp alevlenmesini engellemek için asansör ya da merdiven boşluğuna hava basılır. Bu da baca etkisi yapması engellenerek, buralara alevin sarması engellenir. Dolayısıyla alev büyümez. Bu sistemin olmadığı yerlerde aynı mangal alevi gibi, soba bacası gibi parlamayı sağlayacak, alevlendirmeler oluyor. Bu da yangının büyümesine sebebiyet veriyor” diye konuştu.