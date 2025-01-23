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        Uzmanından yapı içindeki merdivenlere yönelik uyarı: Basınçlandırma sisteminin olması gerekiyor

        BOLU'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği 12 katlı Grand Kartal Otel'deki yangının ardından Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürü Erol Bina yangın merdivenlerinin teknik özelliklerini ve yangında yapılması gerekenleri DHA'ya anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:30
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        Uzmanından yapı içindeki merdivenlere yönelik uyarı: Basınçlandırma sisteminin olması gerekiyor
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        BOLU’da, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği 12 katlı Grand Kartal Otel’deki yangının ardından Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürü Erol Bina yangın merdivenlerinin teknik özelliklerini ve yangında yapılması gerekenleri DHA’ya anlattı. Yapıların iç kısmındaki yangın merdivenlerinde, 'basınçlandırma sistemi' olması gerektiğini belirten Bina, “İçerideki havanın baca etkisi yaratıp alevlenmesini engellemek için asansör ya da merdiven boşluğuna hava basılır. Bu da baca etkisi yapması engellenerek buralara alevin sarması engellenir. Dolayısıyla alev büyümez” dedi.

        Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de önceki gece yangın çıktı. Kot farkı nedeniyle otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Saat 03.21’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında, 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, 11 kişi gözaltına alındı. Kayak Merkezi’nde bulunan 5 otelden 4’ünün yangın merdivenlerinin metal yapıda ve dışarıda olduğu, yalnızca Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin içeride olduğu görüldü. Otelin yangın merdivenlerinin içeride bulunuyor olması tartışmalara sebep oldu.

        20 METRE ALTI BİNADA AÇIK, ÜSTÜ BİNADA KAPALI MERDİVEN

        Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürü Erol Bina, kapalı yangın merdivenlerinde ‘basınçlandırma sisteminin’ bulunması gerektiğini söyleyerek, “20 metreye kadar yüksekliklerde dış merdiven daha kullanışlı ve kaçması daha basit oluyor. 20 metrenin yukarısına çıktığınızda yükseklik arttığı için iç merdiven daha kullanışlı hale geliyor. Ülkemizde çok fazla uygulandığını görmedim ama ‘basınçlandırma sisteminin’ olması gerekiyor. İçerideki havanın baca etkisi yaratıp alevlenmesini engellemek için asansör ya da merdiven boşluğuna hava basılır. Bu da baca etkisi yapması engellenerek, buralara alevin sarması engellenir. Dolayısıyla alev büyümez. Bu sistemin olmadığı yerlerde aynı mangal alevi gibi, soba bacası gibi parlamayı sağlayacak, alevlendirmeler oluyor. Bu da yangının büyümesine sebebiyet veriyor” diye konuştu.

        ‘KAPALI MERDİVENLERE BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ GEREKLİ’

        Kartalkaya’da yanan otelin içerisinden gelen görüntüleri inceleyen Erol Bina, yangın merdiveninde dumanın, merdiven kapı kasalarının bile yandığının görüldüğünü söyleyerek, “Dumanın içeri girmesi, basınçlandırma sistemi yani sisteme yukarıdan bir hava vermediğiniz için merdiven boşluğunu sarması olarak değerlendiriyoruz. Eğer dışarıdan bir hava verseydik, merdiven boşluğuna biz temiz havayı doldurduğumuz için katlardaki pis hava merdiven boşluğuna girmeyecekti. Hem alevi hızlandırmayacak hem de kaçış noktasında insanlara temiz hava sağlamış olacaktı. Zaten dikkat edersek bu yangın merdivenleri kapılarında, biz bunu emniyet sebebiyle düşünürüz, kapı peşimize kapanır. Bunun bir sebebi de budur, içeriden havayı merdiven boşluğuna sokmamak. Siz merdiven boşluğuna yanmış bölmeden ne kadar az hava sokarsanız, o kadar da alevi boğmuş olursunuz. Yanmayı, parlamayı engellemiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

        ‘HALI YANDIĞI İÇİN KAÇIŞ NOKTASINA ULAŞAMIYORUZ’

        Büyük yangınları önlemek için yangın merdiveni gibi kaçış noktalarının yakınında yanıcı malzemelerin bulunmaması gerektiğini vurgulayan Bina, “Depoların, kirli çamaşır odalarının bu kaçış noktalarının uzağında olması lazım. İkincisi ‘basınçlandırma sisteminin’ yüzde 100 olması lazım. Birden fazla merdiven sisteminin kurulması ve merdiven sistemine ulaşılacak yolların yanmaya müsait olmayan materyallerle kaplanması lazım ki insanlar oraya ulaşabilsinler. En önemli etkenlerden biri de yangının yayılmasını engelleyecek dizayn yapılması. Oteli yapıyoruz, yere halı döşüyoruz ama halı yandığı için kaçış noktasına ulaşamıyoruz. Bunlardan kaçınırsak büyük fayda sağlar” dedi.

        ‘HERKES EVİNDE YANGIN TÜPÜ BULUNDURSUN’

        Yangın öncesi alınabilecek önlemler ve yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren Erol Bina, şöyle konuştu:

        “Tüller çok yanıcı maddelerdir. Evde en fazla çekindiğimiz materyallerden birisidir, özellikle mutfaklarda, ocakların olduğu noktalarda tül kullanılması, yangın anında alevlenmesine ve hızlı yayılmasına sebebiyet verir. Biz ateşin olduğu noktalarda, ateşin hemen alevlendiremeyeceği daha geç tutuşabilecek materyallerin olmasını tavsiye ederiz. Alev her zaman tehlikedir. İnsanlarımız çok dikkat etsin. Evden çıkma pozisyonu yoksa evde en az yanacak nokta neresidir, banyo. Suyun olduğu nokta, buraya sığınabilir. Yanmadan uzak bir noktada, dışarıdan temiz hava alabileceği bir yer varsa oraya kaçabilir. Hiçbirini yapamıyorsa itfaiyemiz müdahale edene kadar ıslak bir havluyla ağzını kapatıp kendine temiz hava sağlayabilir. Herkes evinde yangın tüpü bulundursun isterim”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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