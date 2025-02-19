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        Evlerinin yolunu kapatan heyelan, 'özel mülk' diye temizlenmedi

        ZONGULDAK'taheyelan nedeniyle istinat duvarının yıkılması sonucu evlerinin önündeki yaya yolu kapanan Yavuz ailesi, 5 aydır yolun açılmasını bekliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:32 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:36
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        Evlerinin yolunu kapatan heyelan, 'özel mülk' diye temizlenmedi
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        ZONGULDAK'taheyelan nedeniyle istinat duvarının yıkılması sonucu evlerinin önündeki yaya yolu kapanan Yavuz ailesi, 5 aydır yolun açılmasını bekliyor. Mağdur olduğunu belirten Yavuz ailesi, belediyeden yardım isterken; Zonguldak Belediyesi'nin yolun özel mülkiyet sınırları içerisinde kaldığını belirtip, kamusal önceliği olmayan bir talep olarak değerlendirdiği öğrenildi.

        Kent merkezindeki Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak'ta 5 ay önce heyelan meydana geldi. Yavuz ailesinin tapulu yerinde olan heyelanda, insanların ana yola ulaşmak için yürüdükleri yaya yolu hasar gördü. Bir evin önündeki istinat duvarı da evin üstüne yıkıldı. Evde hasar oluşmazken, yaya yolu toprak yığını ile kapandı. Sokakta yaşayanların çabasıyla yürüyüş yolunu kapatan toprağın bir kısmı temizlendi. İstinat duvarının yıkılan bir kısmının evin çatısına yaslı demir merdivene dayanarak daha da çökmediği görüldü. Bölgede ufak toprak kaymalarının istinat duvarı olmadığı için devam etmesi dikkat çekti. Öte yandan aynı yürüyüş yolunun bir kısmında da heyelan meydana geldi, yolun çöktüğü ve insanların taşları dizerek çamurdan kaçınmaya çalıştığı görüldü.

        'BENİM BÜTÇEM YOK'

        İstinat duvarının çöktüğü sırada kızı ve torunuyla evde olduklarını söyleyen Hanife Yavuz (61), duvarın yapılması için ustaların 70 bin lira civarında para istediklerini belirterek, "Kapıyı birisi çalıyor sandık. Bir açtık, toprak içeri girdi. Kendi gücümüzle toprağı attık, evden gitmemiz gerekti. Sonra geri geldik. Komşularımla beraber kendi bütçemizle burayı açtık, evime girecek kadar. Devamı kaldı. Yolum yok, yapamıyorum. Torunum okula gidecek. Evin içindeydi topraklar. AFAD'a çıktım, inceleme yaptılar. 'İşlemleri yaptık, belediyeye yolladık. Artık işiniz belediyeyle2 dediler. Belediye de 'Bütçem yok, yapamam. Kendi bütçenizle yapın’ diyor. Benim ona bütçem yok" dedi.

        ‘İSTİNAT DUVARININ YAPILMASINI İSTİYORUZ’

        Heyelan olduğundaki gürültüden korkarak yukarı çıktığını anlatan Meliha Yavuz (58), "İçeriye girmek imkansızdı. Torunun halini gördüm, çok korkmuştu. Bu toprak kayması benim alt kattaki evime de zarar verdi. İstinat duvarı yıkıldı, onun sesiyle yukarı geldik. Evim su aldı. Hiç olmayan şikayetler başladı, evde kararma oldu. Topraktan su çekiyor. Belediyemizden yardım bekliyoruz, evimizin yıkılmasını mı bekliyorlar? 5 aydır gelmelerini bekliyoruz. Bunu kendi imkanlarımızla yapamıyoruz. Duvarımızın yapılmasını istiyoruz. Hastalarımız var, yol da kötü durumda. Hastalarımızı kucağımızda götürüyoruz. Çocuklarımız okula giderken çamur içinde düşüp kalkıyorlar. Yazık değil mi bu çocuklara? Belediyeye başvurduk ama 'Tapulu yeriniz, müdahale edemeyiz; kendi imkanlarınızla yapın' diye söylediler. Can güvenliğimiz yok, istinat duvarının yapılmasını istiyoruz. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

        'HİÇBİR MÜDAHALE YAPILMADI'

        Aynı sokaktaki evde oturan Bilir Baykan, "Yolumuz yıkıldı, hiçbir müdahale yapılmadı. Belediye başkanımızdan yardım istedik. Bu konuda kendisi ödenek olmadığını, kendi imkanlarımız doğrultusunda yapmamız gerektiğini söyledi. AFAD'a da başvurduk, yardım göremedik. Bu yoldan yaşlılarımızı, engelli insanlarımızı geçiremiyoruz. Hastaneye götüremiyoruz. Sağlıktan talep ediyoruz, oradan yardım gelmiyor. Aşırı derecede mağduruz, başkanımızdan yardım istiyoruz" dedi.

        BELEDİYE: KAMUSAL TALEP DEĞİL

        Diğer yandan 14 Ekim 2024'te tutulan 'Gözlemsel İnceleme Raporu' tutanağında; evin girişine ve önündeki yolu etkileyen toprak kaymasının istinat duvarı gibi uygun dayanma yapıları ile desteklenmesi gerektiği 2 mühendis tarafından belirtildi. Yavuz ailesinin başvurusuna Zonguldak Belediyesi, "Yıkılan ve kayan kısımların mülkiyet sınırları içerisinde olmasından dolayı kamusal önceliği olmayan bir talep olarak değerlendirilmiş olup mülkiyet sahipleri tarafından ileride oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmen için fen ve sanat kurallarına uygun gerekli önlemleri alması gerekmektedir" diye cevap verdiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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