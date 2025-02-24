Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Çanak antenini temizlerken ölen öğretmen, kalp krizi geçirmiş

        ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde üzerindeki karları temizlemeye gittiği çanak anteninin yanında ölü bulunan İngilizce Öğretmeni İsmail Oruçoğlu'nun (47) kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanak antenini temizlerken ölen öğretmen, kalp krizi geçirmiş
        ABONE OL

        ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde üzerindeki karları temizlemeye gittiği çanak anteninin yanında ölü bulunan İngilizce Öğretmeni İsmail Oruçoğlu’nun (47) kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Oruçoğlu, köyünde toprağa verildi.

        Olay, dün Nihat Kantarcı Caddesi’nde meydana geldi. İlçede bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan İsmail Oruçoğlu, çanak antenini temizlemek için dışarı çıktı. Bir süre sonra garajdan aracını almak için gelenler, Oruçoğlu’nu yerde yüzüstü hareketsiz yatarken gördü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Oruçoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Oruçoğlu’nun cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Önce düştüğü sanılan Oruçoğlu’nun yapılan otopsisinde, kalbinde bir damarın yırtıldığı, kalp krizi geçirdiği için yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Oruçoğlu için Çaycuma ilçesi Dereköseler köyünde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Oruçoğlu’nun kardeşlerinin yanı sıra meslektaşları ve öğrencileri katıldı. İsmail Oruçoğlu, dualarla toprağa verildi.

        40 DAKİKA BULUNAMAMIŞ

        Öğretmeni İsmail Oruçoğlu’nun yükseğe çıkmadığı, fırçayla antene uzanmaya çalışırken yere yığıldığını anlatan dayısı Hasan Sakallı, “Çanak anteni temizlemek amacıyla, ama çanak anten yüksekte değil. Çanak anten binaya yakın. Onunla uğraşırken kalp krizi geçirmiş orada. Gören olmayınca 40 dakika falan kalmış. Arka caddedeydi, ön caddede değildi. Pazar günü olduğu için orada insanlar o saatlerde istirahatteydi herhalde. Gören olmamış. Garaj sahibi bulmuş, arabasını almaya gelince. Emekliliği falan gelmişti, 30 yıla yakındır öğretmendi” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta kar temizlerken kalp krizi geçirip ölen öğretmenin cenazesi de...
        Zonguldak'ta kar temizlerken kalp krizi geçirip ölen öğretmenin cenazesi de...
        Zonguldak'ta binalarda uzun buz sarkıtları oluştu, köy yolları ulaşıma kapa...
        Zonguldak'ta binalarda uzun buz sarkıtları oluştu, köy yolları ulaşıma kapa...
        Zonguldak'ta köy yolları kardan kapandı, okullar tatil edildi, çanak anteni...
        Zonguldak'ta köy yolları kardan kapandı, okullar tatil edildi, çanak anteni...
        Solunum sıkıntısı çeken 81 ve 90 yaşındaki hastaların imdadına UMKE yetişti
        Solunum sıkıntısı çeken 81 ve 90 yaşındaki hastaların imdadına UMKE yetişti
        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yarın eğitime ara verildi
        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yarın eğitime ara verildi
        Zonguldak'ta muhtar, ambulans için traktörüyle karlı yolu açtı
        Zonguldak'ta muhtar, ambulans için traktörüyle karlı yolu açtı