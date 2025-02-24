Sıpasıyla kar keyfi yaptı, ahıra zor soktu; o anlar kamerada

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, hayvan çiftliğinde sıpa ve köpekleriyle kar gezisi yapan Bülent Taşdibek, ‘Abbas’ adlı sıpasını ahıra geri sokmak için büyük çaba harcadı. Taşdibek’in sıpasıyla verdiği mücadele, arkadaşı tarafından görüntülendi.

Ereğli ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan Radar mevkisinde hayvan çiftliğinde, Bülent Taşdibek, ‘Abbas’ adlı sıpası ve köpekleriyle birlikte kar gezisi yaptı. Bir süre sıpasıyla oynayan Taşdibek, sıpasını ahıra sokmakta güçlük çekti. Taşdibek’in sıpasıyla verdiği mücadele bir arkadaşı tarafından görüntülendi.