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        Sıpasıyla kar keyfi yaptı, ahıra zor soktu; o anlar kamerada

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hayvan çiftliğinde sıpa ve köpekleriyle kar gezisi yapan Bülent Taşdibek, 'Abbas' adlı sıpasını ahıra geri sokmak için büyük çaba harcadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 19:15 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:20
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        Sıpasıyla kar keyfi yaptı, ahıra zor soktu; o anlar kamerada
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, hayvan çiftliğinde sıpa ve köpekleriyle kar gezisi yapan Bülent Taşdibek, ‘Abbas’ adlı sıpasını ahıra geri sokmak için büyük çaba harcadı. Taşdibek’in sıpasıyla verdiği mücadele, arkadaşı tarafından görüntülendi.

        Ereğli ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan Radar mevkisinde hayvan çiftliğinde, Bülent Taşdibek, ‘Abbas’ adlı sıpası ve köpekleriyle birlikte kar gezisi yaptı. Bir süre sıpasıyla oynayan Taşdibek, sıpasını ahıra sokmakta güçlük çekti. Taşdibek’in sıpasıyla verdiği mücadele bir arkadaşı tarafından görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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