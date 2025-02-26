Karda kayıp düşen yaşlı adam öldü; o anlar kamerada

Olay, dün Çaycuma ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentte etkili olan kar, kaldırımlarda soğuk havanın etkisiyle dondu. Buzlanan yolda yürüyen Ahmet Gedik, bir anda dengesini kaybedip, kayarak düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gedik, yapılan ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gedik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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