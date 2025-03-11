Ev yangınında futbol antrenörü öldü

Devrek ilçesi Yeni Mahalle Ankara Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Talip Tavşan'ın evinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Duman tüm evi sararken, ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen amatör futbol takımı antrenörü Talip Tavşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tavşan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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