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        Hafif ticari araçla çarpışan 15 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza kamerada

        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Can Yolcuoğlu (15), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 02:06 Güncelleme: 15.03.2025 - 02:10
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        Hafif ticari araçla çarpışan 15 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
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        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Can Yolcuoğlu (15), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Şahintepe mevkisinde meydana geldi. Ahmet Can Yolcuoğlu yönetimindeki plakasız motosiklet, H.P. (59) yönetimindeki 67 AEZ 254 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yolcuoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Can Yolcuoğlu’nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Devrek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan aynı hastanede tedaviye alınan hafif ticari aracın sürücüsü H.P., daha sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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