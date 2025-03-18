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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan alternatif tören tepkisi (2)

        CHPGENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZYILMAZ'DAN TEPKİZonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği alternatif törende, valilik binasının balkonundan tepki göstermesinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul Ankara'daki programlarını iptal ederek CHP Zonguldak İl Başkanlığı'na geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 20:07 Güncelleme: 18.03.2025 - 20:10
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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan alternatif tören tepkisi (2)
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        CHPGENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZYILMAZ’DAN TEPKİ

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği alternatif törende, valilik binasının balkonundan tepki göstermesinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul Ankara’daki programlarını iptal ederek CHP Zonguldak İl Başkanlığı'na geldi. Yavuzyılmaz, Ertuğrul, Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve Devrim Dural ile parti yöneticilerinin katıldığı toplantının ardından basın açıklaması yapıldı.

        ‘YA TÜM VATANDAŞLARIN VALİSİ OLUN YA DA İSTİFA EDİP AK PARTİ’DE SİYASET YAPIN’

        Deniz Yavuzyılmaz, "Zonguldak Valisini kınıyoruz. Şehitlerimizi anmak utanılacak değil, gurur duyulacak yüce bir duygudur. Bugün Zonguldak’ta, valilik binasının önündeki tören alanında; partimizin düzenlediği ve pek çok sivil toplum kuruluşunun katıldığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anmak için toplanan vatandaşlarımıza yönelik olarak, Zonguldak Valisi, tören esnasında makam odasının balkonuna çıkarak, törene katılanlara ‘utanmıyor musunuz’, ‘paralel devlet misiniz’ gibi hakaretlerde bulunmuştur. Valiliğe yeri ve saati önceden bildirilen, partimizin düzenlediği bu tören, bilgisi dahilinde yapıldığı halde, Valinin tören esnasında yaptığı bu saygısızlık açıkça bir provokasyondur. Size görevinizi tekrar hatırlatıyoruz. Ya tüm vatandaşlarımızın valisi olun ya da istifa edip AK Parti’de siyaset yapın, karşımıza öyle çıkın. Vali, AK Parti'nin değil, tüm vatandaşların valisi olmak zorundadır. Aracında taşıdığı bayrak, bir parti bayrağı değil, Türk bayrağıdır. Valiliğin sabah saatlerinde düzenlediği anmaya Cumhuriyet Halk Partililer olarak biz her zaman olduğu gibi gururla katıldık. Ardından önceden valiliğe bildirildiği şekilde, 18 Mart Çanakkale şehitlerimizi anmak ve çelenk sunmak üzere toplandık. Ancak Vali, tören esnasında şehitlerimize, partililerimize, Zonguldak halkına ve bulunduğu makama saygısızlık etmeyi seçti. Vali, tüm Zonguldak halkının valisi olduğunu hatırlayıp, bugünkü yakışıksız ifadeleri ve davranışı nedeniyle derhal özür dilemelidir" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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