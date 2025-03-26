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        Kürekle üzerine doğru koştuğu dayısını itip yere düşürdü

        ZONGULDAK'ta, İsmail Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:15 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:20
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        Kürekle üzerine doğru koştuğu dayısını itip yere düşürdü
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        ZONGULDAK'ta, İsmail Ş., geçimsizlik yaşadığı dayısı Temel K.'nin (81) üzerine koşup kürekle iterek yere düşürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Temel K.'nin şikayetiyle gözaltına alınan İsmail Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, dün, Alaplı ilçesi Ömerli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır aralarında geçimsizlik olan ve birbirine yakın evlerde yaşayan İsmail Ş., dayısı Temel K. ile karşılaşınca, aralarında, 'Evin önünde geçme' tartışması çıktı. İsmail Ş., evinden aldığı kürekle üzerine doğru koşup yakasından tutunca, dayısı yere düştü. İsmail Ş., daha sonra arkasını dönüp uzaklaştı. Dayı Temel K., jandarmaya ihbarda bulunup şikayetçi oldu. İsmail Ş., gözaltına alındı. Bugün Alaplı Adliyesi'ne sevk edilen İsmail Ş., savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan İsmail Ş.'nin dayısının üzerine kürekle koştuğu ve Temel K.'nin yere düştüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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