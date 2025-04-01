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        Park etmek istediği otomobille bahçeye düştü

        ZONGULDAK'ta evinin önüne park etmeye çalıştığı otomobilin 2 metreden bahçeye düşmesi sonucu sürücü Kumsal G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 18:40 Güncelleme: 01.04.2025 - 18:45
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        Park etmek istediği otomobille bahçeye düştü
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        ZONGULDAK'ta evinin önüne park etmeye çalıştığı otomobilin 2 metreden bahçeye düşmesi sonucu sürücü Kumsal G. hafif yaralandı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında İncivez Mahallesi Kamelya Sokak'ta meydana geldi. Kumsal G., idaresindeki 67 SK 953 plakalı otomobilini evinin önünde park etmek isterken kontrolü kaybetti. Otomobil 2 metre yüksekten bahçeye düştü. Otomobil ters dönerken kazanın sesini duyanlar panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Kumsal G., elinden yaralandığı belirlendi. Ambulansta müdahale edilen sürücü hastaneye gitmedi.

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