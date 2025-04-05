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        Zonguldak'ta sıcak hava ile tatili fırsat bilenler sahile akın etti

        ZONGULDAK'tasıcak hava ile tatili fırsat bilenler, sahile akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:00
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        Zonguldak'ta sıcak hava ile tatili fırsat bilenler sahile akın etti
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        ZONGULDAK'tasıcak hava ile tatili fırsat bilenler, sahile akın etti. Deniz kenarında oturanlar, güneşin keyfini çıkardı.

        Kent merkezinde günlerdir etkili olan yağmur ve sis, yerini güneşe bıraktı. Kent merkezinde hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçülürken, sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Liman yürüyüş yolunda ve kafelerde bayram tatili olmasının da etkisiyle yoğunluk yaşandı. Deniz kenarında oturanlar, çay içerek sohbet etti. Bazıları da bir sokak müzisyeninin çaldığı şarkılara eşlik ederek eğlendi.

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