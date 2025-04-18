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        Devrek Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Eski başkan dahil 8 gözaltı

        ZONGULDAK'ın Devrek Belediyesi'nde, 'İşçi ödemelerinde usulsüzlük, zimmete geçirme ve rüşvet alarak ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla aralarında eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:37 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:40
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        Devrek Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Eski başkan dahil 8 gözaltı
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        ZONGULDAK’ın Devrek Belediyesi'nde, 'İşçi ödemelerinde usulsüzlük, zimmete geçirme ve rüşvet alarak ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla aralarında eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’un da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Devrek Belediyesi’nde geçen yıl İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, işçi yevmiyelerinin olması gerekenin üzerinde ödenip, daha sonra yanlışlık yapıldığı gerekçesiyle geri alınması, işçi kıdem tazminatlarının fazla hesaplanıp 'Yanlışlık yapıldı' denilerek geri alınmasıyla zimmete geçirilmesi, rüşvet alınarak ihaleye fesat karıştırılması iddialarıyla soruşturma başlattı. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu iddialarla suç duyurusunda bulunmasının ardından adli soruşturma da başlatıldı.

        Bugün, sabah saatlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrek Belediyesi’nde ‘Usulsüzlük, zimmete geçirme ve ihaleye fesat karıştırma’ soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Dönemin Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Başkan Yardımcısı Recep Korun, Özel Kalem Müdürü Raif Kabasakal, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Nafia Kabalaklı Çakır, İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar, Satın Alma personeli Engin Kösekadem, Mali İşler müdür vekili İsmail Karademir ile tahsilat birimi personeli Umut Karademir ile gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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