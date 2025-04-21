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        Devrek'teki usulsüzlük soruşturmasında 10 şüpheli adliyede

        ZONGULDAK'ta eski Devrek Belediyesi personeline yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:44 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:44
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        Devrek'teki usulsüzlük soruşturmasında 10 şüpheli adliyede
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        ZONGULDAK'ta eski Devrek Belediyesi personeline yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 'Usulsüzlük, zimmete geçirme ve ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında eski Devrek Belediyesi personeline yönelik operasyon düzenledi. Eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, eski Başkan Yardımcısı R.K., eski Özel Kalem Müdürü R.K. eski Muhasebe ve Mali İşler Müdürü N.K.Ç., eski İnsan Kaynakları Müdürü T.U., eski Satın Alma personeli E.K., eski Mali İşler Müdür Vekili İ.K. ile eski tahsilat birimi personeli U.K. ile T.K. ve N.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, Devrek Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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