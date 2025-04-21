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        Devrek'teki usulsüzlük soruşturmasında 10 şüpheli adliyede (2)

        ESKİBAŞKAN BOZKURT'A EV HAPSİ, 1 TUTUKLAMAZonguldak'ta, Devrek Belediyesi eski personellerine yönelik 'Usulsüzlük, zimmete para geçirme ve ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 21:59 Güncelleme: 21.04.2025 - 22:05
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        Devrek'teki usulsüzlük soruşturmasında 10 şüpheli adliyede (2)
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        ESKİBAŞKAN BOZKURT’A EV HAPSİ, 1 TUTUKLAMA

        Zonguldak’ta, Devrek Belediyesi eski personellerine yönelik 'Usulsüzlük, zimmete para geçirme ve ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında ev sahibi kararı verildi, eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar ise tutuklandı.

        Ev hapsi kararıyla serbest kalan eski başkan Bozkurt’u, adliye önünde bekleyen bir grup, alkışlarla karşılayarak 'Hepimiz Çetin'iz', 'Çetin Başkan' diye slogan attı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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