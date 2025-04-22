Başkent EDAŞ Zonguldak'ın enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu

KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını yürüten Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca Zonguldak’ta bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

Başkent EDAŞ, Zonguldak’ta hizmet verdiği 3 bin 355 trafo ve 16 bin 713 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Şirket, Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde toplamda 4 bin 186 aydınlatma armatürünün bakımının tamamlandığını aktardı. Bunun yanı sıra, kömür madenciliği faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede 282 pano, 141 trafo ve 138 dağıtım merkezinin bakımı yapılarak, enerji altyapısını güçlendirildi. Aynı dönemde 816 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.