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        'Emeğin başkenti'nde '1 Mayıs trafiği' 5 kilometreyi buldu

        ZONGULDAK'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde madenciler, emekliler, öğrenciler, memurlar, taraftar grupları ve siyasi parti üyeleri yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:45
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        'Emeğin başkenti'nde '1 Mayıs trafiği' 5 kilometreyi buldu
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        ZONGULDAK’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde madenciler, emekliler, öğrenciler, memurlar, taraftar grupları ve siyasi parti üyeleri yürüyüş yaptı. Kent merkezinde yapılan yürüyüş nedeniyle 5 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu.

        ‘Emeğin başkenti’ olarak bilinen Zonguldak’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) üye madenciler, emekliler, üniversite öğrencileri, memur ve işçi sendikaları üyeleri, siyasi parti mensupları saat 11.00’de İstasyon Caddesi’nde bir araya geldi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. Saat 12.00’de yürüyüşe başlayan binden fazla kişi için Zonguldak- Ankara yolu trafiğe kapatıldı. Yürüyüş başladığı zaman yolda olan sürücüler ise kontak kapatarak beklemek zorunda kaldı. Sürücülerin 1 saat süren bekleyişi nedeniyle Ankara yönünde 2 kilometre, İstanbul yönünde 3 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kortejin ana yoldaki kavşağı geçmesiyle trafik yeniden normale döndü.

        MADENCİLER BARETLERİNİ YERE VURDU

        GMİS kortejinde bir araya gelen maden işçileri, ‘Yaşasın 1 Mayıs’ sloganı atarak baretlerini yere vurdu. Yürüyüşün öncülüğü yapan madenciler aynı zamanda, ‘Gruplu çalışma istemiyoruz’ sloganları attı.

        EMEKLİ KADIN, TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE GELDİ

        Tüm Emekliler Sendikası üyesi bir kadın ise tekerlekli sandalyesiyle kortej geçişine katılıp sendikasının bayrağını taşıdı. Üniversite öğrencileri, kentte 10 Kasım 2023’te yanmış cesedi bulunan kaçak bir ocakta madencilik yapan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin fotoğrafını da taşıdı. Yürüyüş, Madenci Anıtı’nda sona ererken gruplar, şarkılar söyleyip sloganlar attı. Program, düzenleme komitesi üyelerinin konuşmalarıyla devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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