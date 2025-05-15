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        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldüren sanık yeniden yargılandı; ceza arttı

        ZONGULDAK'ta, apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı (60) boğazını keserek yaralayıp, eşi Hacer Alkan'ı (55) da bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada haksız tahrik indirimiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Mert Serkan Lülleci (26) hakkındaki hüküm, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 10:23 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:30
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        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldüren sanık yeniden yargılandı; ceza arttı
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        ZONGULDAK’ta, apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı (60) boğazını keserek yaralayıp, eşi Hacer Alkan'ı (55) da bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada haksız tahrik indirimiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Mert Serkan Lülleci (26) hakkındaki hüküm, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanan Lülleci hakkında mahkeme heyeti, 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ise müebbet hapis cezasına karar verdi. Sanığa, haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

        Olay, 6 Ağustos 2022'de Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Serkan Lülleci, aidat ve komşuluk ilişkileri nedeniyle husumetli olduğu apartman yöneticisi Aydın Alkan'ın eşi Hacer Alkan'a, bina girişinde bıçakla saldırdı. Lülleci, eşinin çığlıklarını duyunca 4'üncü kattan inen apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı da bıçakladı. Hacer Alkan hayatını kaybetti, Aydın Alkan yaralandı. Mert Serkan Lülleci tutuklanırken, azmettirmekle suçlanan babası İsmail Lülleci tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aydın Alkan, daha sonra tedavisi sonrası hastaneden taburcu oldu.

        HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ NEDENİYLE KARAR BOZULMUŞTU

        Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Mert Serkan Lülleci'ye 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 28 yıl 4 ay hapis cezası, İsmail Lülleci hakkında ise ‘Azmettirme’ suçundan beraat kararı verildi. Karar, istinaf mahkemesinde, ‘haksız tahrik’ indiriminin değerlendirilmesi ve İsmail Lülleci’nin ‘Yardım etme’ suçu bakımından değerlendirilmesi gerekçeleriyle bozuldu.

        Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bozma kararının ardından yeniden yargılama yapıldı. Yeniden yargılamanın 3’üncü duruşmasında, tutuklu Mert Serkan Lülleci, Aydın Alkan ve avukatlar salonda hazır bulunurken, başka şehirde yaşayan İsmail Lülleci SEGBİS aracılığıyla katıldı. Söz verilen Aydın Alkan, “Sanıkların ikisinin de cezalandırılmasını talep ederim” dedi.

        SANIK İKİNCİ BİR ŞANS İSTEDİ

        Olay anında psikolojik sıkıntıları olduğunu iddia eden Mert Serkan Lülleci, “Bu olay yaşandığı sırada psikolojik sıkıntılarım vardı, hala da var. Bana göre bu olayda ağır tahrik var. Haksız tahrik indiriminden yararlanmak istiyorum. Adaletinize güveniyorum” dedi.

        Son sözleri sorulan Mert Serkan Lülleci, “İkinci bir kez şans verilmesini istiyorum. Topluma faydalı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

        HAKSIZ TAHRİK UYGULANMADI

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, oğlunu azmettirmekle suçlanan baba İsmail Lülleci’nin beraatine karar verdi. Haksız tahrik hükümleri uygulanmayan Mert Serkan Lülleci’ye, Hacer Alkan’a yönelik ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi ile müebbet hapis, Aydın Alkan’a yönelik ‘Öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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