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        Çocukların uçurtmaları 'sağanağa' takıldı

        ZONGULDAK'ta bir ilkokulun öğrencileri için düzenlenen uçurtma festivalinde renkli görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:03 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:05
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        Çocukların uçurtmaları 'sağanağa' takıldı
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        ZONGULDAK’ta bir ilkokulun öğrencileri için düzenlenen uçurtma festivalinde renkli görüntüler oluştu. Etkinliğin başlamasından yarım saat sonra sağanağın başlamasıyla uçurtmalar indirildi.

        Bahçelievler İlkokulu öğrencileri için Kozlu Sahili’nde uçurtma festivali düzenledi. Sabah saatlerinde sahilde toplanan öğrenci ve anne babaları uçurtmalarını bağlayıp gökyüzüne saldı. Anne ve babalar, uçurtmaları uçurtmaya çalışırken, eğlencenin keyfini çocuklar çıkardı. Gökyüzünde rengarenk uçurtmalar yer aldı. Ancak yarım saat sonra sağanağın başlamasıyla, katılımcıların kimisi servis minibüsleriyle kimisi de özel araçlarıyla sahilden ayrıldı.

        VELİLER VE ÇOCUKLARI KEYİF ALDI

        Çocuğuyla etkinliğe katılan Sinem Açıkalın, “Çok mutluyuz, çocuklar da çok mutlu. İyi ki rüzgarımız var yoksa uçmazdı” dedi.

        Eğlendiğini söyleyen Ayberk Açıkalın, “Uçurtmamı uçurdum ama olmadı. Uçmadı, 1 kere uçurdum ondan sonra olmadı” diye konuştu.

        Yasemin Özcan ve kızı İdil Beren Özcan da eğlenip keyif aldıklarını söyledi.

        ‘İLK DEFA UÇURUYORUM’

        Bu zamana kadar hiç uçurtma uçurmadığını söyleyen çocukların servis aracı sürücüsü Şendoğan Demir (57), “Çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğleniyoruz, çocukların en büyük mutluluğu bu. Biz de çocukluğumuzu yaşıyoruz. Ben de püf noktasını bilmiyorum, çocukluğumda hiç uçurmadım. Şimdi ilk defa uçuruyorum” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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